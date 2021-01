Sarah-Jane Wollny: Unter Schock - so geht es ihr nach dem Autounfall

Auch zwei Tage nach dem Unfall steht die TV-Beauty noch unter Schock. "Sowas möchte ich nie wieder erleben. [...] Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Es war einfach so schlimm, ich habe gedacht, mein Auto kippt jeden Moment um, als es so ins Schleudern kam. Es war nur gut, dass ich das Lenkrad umgerissen bekommen habe und nicht in den Gegenverkehr rase", so die Blondine nachdenklich.

Und wie geht es ihr jetzt? "Heute geht es mir auf jeden Fall schon etwas besser, ich habe immer noch nicht realisiert was passiert ist. Ich bin immer noch geschockt deswegen", gesteht sie weiter.

Bleibt zu hoffen, dass sie sich bald von dem Schock erholt...

