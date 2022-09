Lavinia Wollny: Ist Tim Katzenbauer wirklich der Richtige für sie?

Lavinia ist sich sicher, dass sie für immer mit Tim zusammenbleiben will. Aber was denkt eigentlich ihre Schwester Sarafina Wollny über den Gebäudereiniger? InTouch Online hat nachgehakt. "Ich mag ihn gerne und er passt super zu meiner Schwester. Ich bin froh, dass sie einen guten Kerl gefunden hat, der sich auch mit dem Leben in einer Großfamilie auskennt. So war er schon ein bisschen an das Gewusel hier bei uns gewöhnt", erklärt sie offen. Den Segen ihrer Schwester hat die 22-Jährige also.

Auch über die Schwangerschaft hat sich Sarafina sehr gefreut. "Ich habe mich sehr für Lavinia gefreut, vor allem da ich gemerkt habe, wie happy sie ist. Und generell war ich glücklich, dass wir bald schon wieder ein neues Familienmitglied begrüßen durften", schwärmt sie. Und wie soft sieht sie Haylie Emilia? "Die beiden wohnen ein paar Autominuten von Ratheim entfernt. Sie brauchten am Anfang etwas Zeit für sich, um sich als kleine Familie einzuleben und die Kleine kennenzulernen, sie sind ja auch umgezogen, aber wir sehen uns so oft es geht", so Sarafina weiter. Die Familie kann eben nichts trennen.

Ihr wollt die neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bereits vor TV-Ausstrahlung sehen? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel streamen.*

Silvia Wollny ist bereits zahlreiche Enkelkinder. Im Video seht ihr alle auf einen Blick: