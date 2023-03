Lavinia Wollny: Jetzt zeigt sie zum ersten Mal ihren Babybauch

"Ich bin für jeden Moment dankbar, den ich mit dir erleben darf", schreibt Lavinia nun zu einem "Instagram"-Schnappschuss ´, auf dem sie ihren kleinen Schatz Hailey Emilia stolz in die Luft hält! Ihre Tochter erblickte im letzten Jahr am 22.02.2022 das Licht der Welt und bereichert seitdem den Alltag von Lavinia und ihrem Tim! Doch nicht nur der zuckersüße Mama-Tochter-Moment sorgt bei Lavinias Fans für Herzklopfen! Auch die Tatsache, dass die 23-Jährige auf dem Foto erstmals einen Blick auf ihren Babybauch gewährt, ist für ihre treuen Anhänger eine wahre Sensation! Ob Lavinia in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

