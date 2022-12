Lavinia Wollny: Schwanger! Sie lässt die Baby-Bombe platzen

Lavinia wird Mutter

Auf ihrem Instagram-Kanal bestätigt Lavinia die frohe Botschaft! "Es ist so unglaublich. Seit dem Tag, wo wir erfahren haben, dass Baby Nr. 2 unterwegs ist, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten", schreibt sie zu einem Foto, auf dem ein Ultraschallbild und ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen sind. ".Am 22.02.2022 kam unsere Tochter, unser ganzer Stolz auf die Welt. Und bald wirst du ein Geschwisterchen haben. Wir freuen uns so unglaublich auf dich und können es kaum erwarten, dich endlich kennenzulernen."