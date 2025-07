Loredana Wollny: Der wahre Grund für die Hochzeit mit Servet

Bei einem Date mit ihrem Liebsten, indem sie endlich einer Hochzeit zustimmt, teilt sie ihre Gedanken. "Wir hatten in den letzten Jahren viele Höhen und viele Tiefen und es gab Momente, in denen wir dachten: 'Komm, lass mich einfach kurz in Ruhe'. Aber ich hatte noch nie in diesen drei Jahren den Moment, wo ich mir dachte, 'ohne ihn wird es mir gerade besser gehen'“, so Loredana ganz emotional.