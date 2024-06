Lavinia Wollny: "Stark am Bluten!" Notarzt-Einsatz wegen Sohn Linus

Linus knallte mit seinem Kinn so unglücklich auf die Kante des Kindertisches auf, dass er sich mit den unteren Schneidezähnen das obere Lippenbändchen durchbiss. Es blutete so stark, dass sogar die taffe Lavinia Angst bekam. "Ich bin da eigentlich nicht so ein 'Mimöschen' und renn' direkt ins Krankenhaus", erzählte sie aufgebracht in ihrer Instagram-Story. "Aber das war so stark am Bluten und ich hab's nicht unter Kontrolle bekommen." Ihr Verlobter Tim Katzenbauer (26) rief sofort einen Krankenwagen.