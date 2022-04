Leichter als gedacht: Die Diät-Geheimnisse der Hollywood-Stars

Jennifer Lawrences Diät-Trick

Die Genießer-Balance

"Ich folge keiner speziellen Diät", so Lawrence. "Verzichte ich aufs Essen, fühl ich mich einfach mies." Statt Kalorien zu zählen, versucht sie deshalb lieber, die Balance zu halten: Dabei darf sich zwischen gesunden Mahlzeiten gern immer mal eine kleine Sünde einschleichen. Ihre ausgeglichene Ernährungsweise rundet sie mit Yoga und Pilates ab – das senkt das Stresslevel, und man greift seltener zu Süßem!

FRÜHSTÜCK

Birchermüsli aus Haferflocken, Chiasamen, Beeren, Mandeln und Vollmilch.

LUNCH

Burrito-Bowl ohne Käse und Sour Cream, dafür mit einer kleinen Portion Reis.

SNACK

Gemüsesticks mit Hummus.

DINNER

Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Kartoffeln und grünen Bohnen.

NACHTISCH

Zwei Stückchen Schokolade.

Jennifer Anistons Diät-Trick

Der Gewohnheits-Trick

Für den "Friends"-Star ist ein leicht umsetzbarer Ernährungsplan wichtig, um dauerhaft am Ball zu bleiben. "Mein Ziel ist es, so viel Obst und Gemüse wie möglich zu essen, raffinierten Zucker so gut es geht zu meiden, viel Wasser zu trinken – und viel zu schlafen", lacht sie. Über die Jahre hat sie sich außerdem den ein oder anderen Food-Hack angeeignet: "Ich mische Eiweiß in meinen Smoothie." Das Extraprotein sorgt dafür, dass der Drink sättigt und den Muskelaufbau nach dem Sport unterstützt.

FRÜHSTÜCK

Smoothie mit Bananen, Kirschen, Protein- und Kakao-Pulver und Mandelmilch.

LUNCH

Bulgur-Salat mit Gurken, Paprika, roten Zwiebeln, Pistazien, Petersilie, Minze und Feta.

SNACK

Selbst gemachte Tortilla-Chips.

DINNER

Lasagne aus Zucchinischeiben statt Pasta, Tomate-Auberginen-Sugo und Käse.

NACHTISCH

Margarita mit Silver Tequila, Limettensaft und Eiswürfeln.

