Lena Gercke: Ausgebrannt und am Ende! Große Sorge um ihr ungeborenes Baby

Gerade hat Lena Gercke auch offiziell bestätigt, was InTouch schon zuvor verraten hatte: Das Model ist wieder schwanger, erwartet nach Töchterchen Zoe (fast zwei) nun das zweite Kind mit Freund Dustin Schöne. "1+1=4", schrieb Lena auf Instagram, zeigte ihre süße Babykugel und strahlte happy. Glücksgefühle pur? Na ja: Wenn sie nicht gerade für die (Handy-)Kamera posiert, wirkt die 34-Jährige plötzlich alles andere als glücklich, wie aktuelle Fotos zeigen! Eilig läuft Lena hier durch Berlin, das Handy in der Hand, die Miene blass und ziemlich angespannt … Sieht nach Stress aus! Und davon hat die Unternehmerin tatsächlich gerade jede Menge, denn schwanger oder nicht: Das Business muss weitergehen! Meetings stehen an, Entwürfe müssen raus, Bürokram will erledigt werden – und dann müssen ja auch noch zahlreiche Online-Videos (im Fachjargon: "Hauls") für ihre LeGer-Kollektion gedreht werden …