Lena Gercke: Heimliche Hochzeit!

Dass Lena von einer Ehe träumt, ist kein Geheimnis. Das Model hat seit langer Zeit genaue Vorstellungen, wie das Brautkleid aussehen soll, und sprach öfter sehnsüchtig von einem Heiratsantrag. Offiziell gab es bisher jedoch keine Verlobung! Aber: Heimlich könnte das Paar doch schon längst Ja gesagt haben. Denn plötzlich blitzt an Lenas Hand ein sogenannter Eternity-Ring. Die zierlichen, diamantbesetzten Ringe gelten als beliebter Trauschmuck. Allerdings trägt Lena das funkelnde Teil am Zeigefinger, eher untypisch für einen Ehering. Womöglich ist das Insta-Bild also doch nur ein zarter Wink mit dem Zaunpfahl, dass am Ringfinger noch Platz ist und Dustin ihr endlich mal die Frage aller Fragen stellen sollte.