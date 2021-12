Lena Gercke: Nackt-Offensive! Sie zeigt sich oben ohne

Bei dem verruchten Spiegel-Selfie bedeckt gerade einmal ein Arm ihren nackten Oberkörper. Ganz schön heiß für die Moderatorin, die sonst eigentlich keine solchen privaten Schnappschüsse teilt. Das finden auch ihre Fans und feiern das Model für diesen sexy Einblick in den Kommentaren. Doch eine Sache fällt ihnen ebenfalls auf. Lena gesteht, Jogginghose sei bei ihre seit Tagen Programm. Auch auf dem Selfie ist die Jogginghose, das einzige was Lenas nackten Körper noch bedeckt. Da kommt einem ja direkt ein gewisser Designer in den Kopf. Kein geringerer als Karl Lagerfeld. Auch ihre Fans können sich eine kleine Anspielung auf seinen legendären Spruch nicht verkneifen. So schreibt einer: "Laut Karl Lagerfeld die Kontrolle übers Leben verloren". Denn der Modezar, war alles andere als begeistert von dem gemütlichen Alltagsbegleiter. Jedoch kann Lena Gercke nun wirklich tragen, was sie will und sieht in allem super aus. Wie sexy eine Jogginghose sein kann hat sie hiermit sowieso nun jedem bewiesen!

