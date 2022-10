Lena Gercke: Radikaler Schlussstrich vor der Geburt von Baby Nummer 2

Statt wie sonst stundenlang im Office in Berlin zu sitzen oder Kampagnen-Shootings zu betreuen, ließ die 34-Jährige jetzt noch mal so richtig schön die Seele baumeln. Gemeinsam mit Töchterchen Zoe (2) und Freund Dustin Schöne (37) verbrachte Lena ein paar ruhige Tage Family-Time im Fünf-Sterne-Wellnesshotel Stanglwirt in Österreich – inklusive Schlemmerdinner, Ponyreiten und Spa-Treatments. Gut so, denn: Die letzten Monate waren ziemlich stressig, Lena arbeitete trotz Schwangerschaft nonstop, war ständig krank und völlig fertig (InTouch berichtete). Umso besser, jetzt noch mal Kraft für das kommende Abenteuer zu tanken. "Ich hatte einfach die schönste Zeit", freut sie sich über den Trip …