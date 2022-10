Lena Gercke: Schwangerschafts-Tragödie! Wie lange geht das noch gut?

Oder macht vielleicht ihr Freund und Filmproduzent Dustin Schöne Druck? Immerhin ist er genauso ein Perfektionist wie sie, und beide arbeiten auch beruflich miteinander. "Es ist schön, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem man vertraut. Ist aber auch manchmal anstrengend", bekannte sie in ihrer YouTube-Doku von About You. "Wir sind dann auch beide ein bisschen gestresst, da ist dann auch nicht die beste Stimmung. Und das merken dann natürlich auch alle am Set!" Klingt nicht gut…

Dass Lena nun schon gefühlt seit Wochen mit einer hartnäckigen Erkältung kämpft, dürfte ihr so langsam – neben dem ganzen Theater – den Rest geben. Denn das wäre schon für jede Frau ohne Babybauch eine Herausforderung. Doch Lena kämpft weiter und glaubt ernsthaft, mit Vitamin-Infusionen schnell wieder auf die Beine zu kommen. Dass ihr Körper einfach mal ein paar Wochen Ruhe bräuchte? Dafür hat sie offenbar keine Zeit. Ist die Frage, wie lange sie diesen Takt noch durchhält – oder endlich zur Vernunft kommt…