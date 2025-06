Lena Gercke & Dustin Schöne: Ihr Liebesglück wird auf eine harte Probe gestellt!

Jeder, der schon mal nach dem Wunsch-Domizil für die ganze Familie gesucht hat, kennt die Situation: Man macht sich Hoffnungen, guckt sich die Gegend und das Grundstück an und sieht bereits vor sich, wie die Kinder happy durch den Garten hüpfen, aber jedes Mal platzt der Traum, weil irgendetwas nicht passt. Dann fängt das Ganze von vorn an: Wieder scrollt man durch Angebote, tauscht sich mit Maklern aus, fährt voller Vorfreude zur Besichtigung. Lena und Dustin sind seit Jahren in dieser Endlosschleife gefangen, ihr unfreiwilliges Hobby frisst unglaublich viel Zeit und Nerven, ist einfach nur "frustrierend", wie das Model immer wieder betont.