Lena Gercke & Dustin Schöne: Schlimme Krise! Jetzt geht es um die Kinder

Lena, selbst zweifache Mutter, teilte das Foto eines Vaters, der mit seinen Kids einen Waldausflug macht, versehen mit dem Spruch "Du hast so ein Glück mit deinem Mann". Dazu kommentierte Lena wütend: "Das passt wie die Faust aufs Auge! Wie oft höre ich, wenn der Papa mal die Kleine in der Trage hat, ‚Boah, du hast ja einen engagierten Mann …‘ Das fühlte sich irgendwie für mich nie wie ein richtiges Kompliment an, sondern innerlich habe ich nur die Augen verdreht. All der Mental Load jeden Tag, die Organisation, das Stillen, das Gebären, das Kümmern ist irgendwie bei Müttern selbstverständlich, bei den Vätern anscheinend nicht!" Bäm! Lässt sich hier etwa eine indirekte Kritik an ihrem eigenen Ehemann Dustin Schöne ablesen?

Tatsächlich ist es kein Geheimnis, dass Lena sich oft alleine um die Töchter Zoe und Lia kümmert, wenn sich ihrer Liebster mal wieder mit den Kumpels auf Angel-Tour vergnügt oder als Werbefilm-Regisseur durch die Welt jettet. Dann stemmt die Blondine nicht nur den Mama-Job ohne Hilfe, sondern schmeißt auch noch den Haushalt, steht für Kampagnen vor der Kamera und leitet ihre Firma LeGer. Doch Respekt oder besondere Anerkennung bekommt sie dafür kaum, da geht es ihr wie vielen anderen Working-Moms. Wenn sich jedoch ihr Liebster mal mit Baby im Tragetuch zeigt, hagelt es Herzchen im Netz … In den letzten Jahren merkte man Lena die Mehrfach-Belastung oft an, immer wieder hatte sie stressbedingt gesundheitliche Probleme. Vielleicht sollte sie über die Themen Wertschätzung und Arbeitsaufteilung auch mal mit ihrem Baby-Daddy Dustin reden! Falls der nicht gerade mal wieder unterwegs ist …