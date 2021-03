Lena Gercke & Dustin Schöne: Trennung trotz Baby Zoe?

Auch beruflich ist Dustin viel auf Reisen. Die Erziehung von Zoe bleibt somit hauptsächlich an Lena hängen: spielen, Spaziergänge, Arzttermine. "Wir sind eigentlich immer zusammen", stellt Lena klar. "Und das ist für mich auch das Wichtigste, dass ich immer in der Nähe bin und weiß, wo sie ist." Dazu hat sie noch den Haushalt an der Hacke und natürlich die eigenen Jobs. Sie postet Instagram-Storys, bewirbt ihre Kosmetiklinie und ihr Modelabel LeGer. Da Dustin so selten greifbar ist, muss sie beruflich Abstriche machen: aufwendige Model-Jobs oder Außentermine sind ohne Dustins Unterstützung kaum drin, zumal Oma Elvira nicht ständig einspringen kann. Lenas Mutter wohnt in Marburg, rund 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Lena weiß also, dass sie es irgendwie allein schaffen muss: "Ich versuche, die Dinge sehr gut vorzubereiten, zu koordinieren, damit die Familie und der Job gut unter einen Hut passen." Aber der ständige Stress fordert seinen Tribut – Kummer macht bekanntlich krank. Und wenn eine helfende Hand schmerzlich vermisst wird, kann das auf Dauer zu echten Schmerzen führen. An diesem Punkt ist Lena offenbar gerade angekommen – und muss sich um sich selbst kümmern. Was bleibt ihr auch anderes übrig, wenn keiner da ist, der ihr den gequälten Rücken stärkt – oder massiert. "Ich war heute bei meiner Osteopathin. Die sagte, da muss mega-viel Wärme rauf und ich soll noch mal wiederkommen", hält sie ihre Insta-Fans auf dem Laufenden. Na, wenigstens zeigen die Mitgefühl …