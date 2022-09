Lena Gercke & Dustin: Trennung! Jetzt plant sie die Zukunft ohne ihn

Lena ist ein echtes Stadtmädchen, für sie kann es gar nicht trubelig genug sein! Kurze Wege zum Job und in die Kita stehen auf ihrer Liste ganz oben. Naturbursche Dustin dagegen würde als passionierter Hobby-Angler am liebsten direkt am Wasser leben – und zwar gern ganz ohne nervige Nachbarn. Klar, dass sich die Suche nach einem Familiennest da ziemlich schwierig gestaltet! Und die Zeit drängt, schließlich ist Lena gerade zum zweiten Mal schwanger. In ihrer YouTube-Doku ließen sich die beiden bei Hausbesichtigungen begleiten. Option eins: ein Haus im Grünen in Potsdam, natürlich mit See-Zugang. Während Dustins Augen leuchten, ist Lena genervt: "Das Problem ist die Zeit, die man verliert. Das hat jetzt ewig gedauert, bis man aus Berlin raus ist!" Dafür findet sie Option zwei umso ansprechender: eine Immobilie im Herzen von Berlin! "Ich allein würde das sofort machen, ich finde das super, mittendrin. Ich hätte da keine Sekunde überlegt!" Oje …

Doch es gibt noch einen weiteren Streitpunkt zwischen Lena und Dustin: die Stadt! Während der Werbefilmer in Berlin bleiben will, vermisst Lena ihre alte Wahlheimat München. "Ich glaube, dass Berlin gerade so eine Zwischenstation ist", meint die Unternehmerin. Ihr Liebster sieht das anders: "Das alte Thema, wir haben nicht so den gleichen Nenner, was die Städte angeht!" Puh, klingt so, als würde diese junge Familie noch häufiger die Umzugskartons packen – unter nervigen Dauer- Diskussionen …