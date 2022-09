Lena Gercke: Jetzt zeigt sie die süße Kugel!

Stylisch, wie man Lena Gercke kennt, entscheidet sie sich auch in der Schwangerschaft für trendy Signalfarben. Im hautengen, grünen Kleid setzt sie ihre süße Kugel gekonnt in Szene. Auch ihre Fans sind begeistert und überschütten die werdende Zweifach-Mama mit Komplimenten: "Tolle Farbe! Sieht so frisch aus", "Du siehst umwerfend aus. Das Grün find ich super" oder "Wenn jemand fragt, wie kann man wunderschön übersetzen, gibt es bloß eine Lösung, Lena Gercke". Über so viel Zuspruch freut sich gewiss auch die 34-Jährige.

Wie süß die Moderatorin ihre zweite Schwangerschaft verkündete, erfährst du im Video: