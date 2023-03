Lena Meyer-Landrut: Damit geht sie endgültig zu weit

"2023 kommt eine neue Ära", kündigt Sängerin Lena Mayer-Landruth nicht gerade bescheiden auf der neuen Website "www.thelenaverse.de" an. Und weiter: "Es wird sehr sehr viel passieren. Wir haben uns was Neues überlegt. Und zwar: 'The Lenaverse'. Wir haben jetzt Zeit und Arbeit da reingesteckt und uns ein paar Sachen überlegt." Was genau auf der Website passieren wird, beschreibt der Info-Text: "Es ist dein Space, um dich mit Lena und anderen Fans auszutauschen, Zugang zu exklusiven Inhalten und Drops zu bekommen, gemeinsam Musik zu hören, sich zu verbinden und dabei die beste Fan-Community des Universums zu werden."

Für echte Lena-Fans ist das sicher spannend – doch leider auch teuer! Denn wer wirklich Teil der neuen Gemeinschaft sein will, muss zahlen: Es gibt zwar auch einen "Free Pass", doch der ermöglicht nur einen eingeschränkten Zugang. Wer richtig dazugehören will, muss für den "Premium Pass" schlappe 29 Euro hinblättern! Dafür bekommen die Fans dann ein Jahr lang "uneingeschränkten Community-Zugang, exklusive Vorteile bei Live-Veranstaltungen, regelmäßige Rabatte und vieles mehr". Sehr clever, Lena, ein lukrativer Einfall! Schade nur, dass treue Fans erst blechen müssen, um Teil der Community zu sein. Aber umsonst ist in Lenas neuem Universum wohl nicht mehr viel…

