Lena Meyer-Landrut: Gesundheits-Update! So geht es ihr wirklich!

Es wird nicht ruhig um ! Am vergangen Wochenende schlug sich die bei einem Auftritt in Berlin auf der Bühne einen halben Zahn aus, dann meldet sich Lena mit einer Nierenbeckenentzündung bei ihren Fans aus dem Krankenhaus zu Wort. Doch jetzt die Entwarnung...

Lena gibt Update

Wie Lena nun in ihrem jüngsten " "-Post berichtet, befindet sie sich auf dem Weg der Besserung. So erklärt sie: "Dankeeeee für die ganze gute Besserung-Wünsche! Ihr seid alle so zuckersüß! Mir geht's schon viel besser, ich ruh mich fleißig aus und morgen bin ich bestimmt wieder top fit! only love, L." Ein Glück! Das so eine Nachricht von ihren treuen Anhängern für jede Menge Begeisterung sorgt und somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Lenas Fans sind erleichtert

Das Lenas Fans nach dem Post 1000 Steine vom Herzen fallen, wird vor allem anhand der Kommentare deutlich. So heißt es unter dem Bild: "Omg Lena ich hatte so Angst um dich! Bin so froh, dass du dich gemeldet hast" sowie "Du Herz! Kurier dich erstmal aus und werde wieder ganz gesund ...alles andere ist zweitrangig, deine Gesundheit geht vor. Liebe an dich!" Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Lena schon bald wieder vollständig erholt hat...

