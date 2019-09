Lena Meyer-Landrut: Jetzt bricht ihr Lügengerüst über ihr zusammen!

Oh je! Führt Lena Meyer-Landrut ihre Fans an der Nase herum? Wie nun enthüllt wurde, soll die Sängerin schon seit längerer Zeit ein falsches Spiel spielen...

Für ihre Follower inszeniert sich als Nachhaltigkeits-Queen. Doch ihr sieht irgendwie anders aus…

Lena setzt sich für den Umweltschutz ein

Öko? Logisch! Auf dieser Welle will jeder gern mitschwimmen, ist ja schließlich voll Trend. Folgt Lena deshalb jetzt etwa auch den Klima-Aktivistinnen und "Fridays for Future"-Vorreiterinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer auf ? "Ich sehe, wie engagiert die Kids sind, und das ist echt toll und schön zu sehen", betonte die Sängerin kürzlich im Gespräch mit Antenne Bayern und forderte ihre Fans auf Instagram auf, eine Petition gegen die Erderwärmung zu unterschreiben. "Für unser Klima", bekräftigte Lena. Aber wie groß ist ihr Interesse an Nachhaltigkeit wirklich? Denn offenbar predigt Lena ihren Fans auf Social Media Wasser – und trinkt dann selbst Wein… Genauer gesagt: Eiskaffee aus umweltschädlichen Plastikbechern! So wie sie es gerade in einer ihrer Insta-Storys zeigte. Und nicht nur das...

Lena handelt überhaupt nicht "Öko"

Auf der Bühne trägt Lena gern Tops aus Kunstfasern, deren Herstellung garantiert keinen asiatischen Kleinbauern happy macht. Und in ihrem neuen Musik-Video rast sie mit Sänger Nico Santos (26) in einem Auto ein Maisfeld platt. Aus Liebe zur Natur? Auch bei ihrer Geburtstags-Sause im Juni vergaß die Sängerin ihr Bio-Mantra und charterte für die Feier flott eine Motor-Jacht vor Mallorca. Und wie sind die Gäste überhaupt da hingekommen? Auf dem E-Bike sicher nicht… Ein schlechtes Gewissen hat Lena wegen ihres widersprüchlichen Verhaltens aber anscheinend nicht. Dabei könnten ihre Fans bei dieser Öko-Heuchelei bald rot sehen statt grün…

