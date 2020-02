Lena Meyer-Landrut: Mit diesem Foto lässt sie die süße Bombe platzen

"Hey, ich melde mich aus dem Social-Media-Detox zurück. Was kann ich sagen, so ’ne kleine -Pause hat ja wohl noch keinem geschadet“, plaudert (28) munter in die Kamera. Da ist sie also wieder.

Und was gibt’s Neues, Lena? Ihre Konzerte in München und Frankfurt seien schon ausverkauft. Und die Dreharbeiten für „The Voice Kids“ stünden jetzt an, erzählt sie, während sie dabei mit der Hand vor der Linse herumgestikuliert. Und genau damit könnte sie ungewollt die dicksten verraten haben! Ohne ein Wort zu sagen. Denn an ihrem rechten Ringfinger glitzert plötzlich ein Klunker! Hat sich Lena etwa blitzverlobt?

Lena löschte das verdächtige Bild schnell

Möglich wär’s, schließlich wurde Lena zuletzt mit ihrem Kollegen Mark Forster (36) in Verbindung gebracht. Offiziell bestätigt ist aber noch nix, auch wenn die beiden nun schon öfter ganz privat zusammen gesehen wurden. Und jetzt der verdächtige Ring… Aber Lena will wohl nicht zu viel verraten. Denn auffällig ist: Nach kurzer Zeit löschte die Sängerin ihre Story wieder und lud eine neue hoch. Mit demselben Text – aber diesmal ohne ihre Hände im Bild…