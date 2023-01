Lena Meyer-Landrut: Von wegen Vorbild! Damit verärgert sie ihre Fans

In den Kommentaren unter ihrem Post häufen sich Anmerkungen zu ihrer fehlenden Vorbildfunktion. "Es herrscht Anschnallpflicht. Es gibt vielleicht noch nicht genug Unfalltote. Klasse Vorbild." schreibt ein User. Ein anderer macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass Lena nicht angeschnallt ist: "Immer ein Vorbild für unsere Jugend, wenn man schön angeschnallt im Auto sitzt. Top." Doch einige Fans nahmen diesen kleinen Fauxpas auch mit Humor: "Oh nein, seht an. Sie hat einen minimalen Fehler gemacht. Cancelt sie bitte.", witzelt ein User.

Lena selbst äußerte sich bislang nicht zu ihrem kleinen Fehltritt.