Leni Klum: Jetzt enthüllt Opa Günther die ganze Wahrheit!

Leni Klum ist der absolute Senkrechtstarter am Modehimmel! Am Wochenende stellte die Tochter von Heidi Klum sogar ihre eigene Modekollektion auf der "About you"-Fashion Week vor. Doch nicht nur Mama Heidi, sondern auch ihr Opa Günther fehlte bei dem besonderen Moment. Etwa weil es Krach in der Familie gibt?