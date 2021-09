Bill Kaulitz & Leni Klum: Jetzt soll es jeder wissen!

Leni Klum begeisterte am Wochenende alle mit ihrer eigenen Show bei der "About you"-Fashion Week in Berlin. Cool und lässig lief die 17-Jährige über den Laufsteg. Mama Heidi konnte bei Lenis großem Auftritt leider nicht dabei sein. Stattdessen jubelte ihr Stiefonkel Bill Kaulitz von der ersten Reihe aus zu...