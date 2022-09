Leni Klum: Krass! Jetzt geht es ums Geld

Leni Klum tritt in die ziemlich großen Fußstampfen ihrer Mama Heidi. Doch das meistert die 18-Jährige bisher mit Bravour. Denn luxuriöse Marken, wie "Dolce & Gabbana" und "Dior" buchten den Promi-Sprössling für Werbekampagnen und Laufsteg-Auftritte. Eine große Ehre für das Newcomer-Model, aber auch ziemlich lukrativ...

Wie "The Sun" nun berichtet, soll sich Leni Klum bereits sage und schreibe 2 Millionen erwirtschaftet haben. Eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass sie erst vor Kurzem in das Model-Business eingestiegen ist. Ihre Mutter kann sie damit jedoch noch lange nicht vom Thron stoßen, denn sie soll schlappe 160 Millionen auf ihrem Konto haben. Ein Erfolg, an den Leni Klum erst mal rankommen muss. Doch wer weiß, vielleicht kann sie das Klum-Imperium in zweiter Generation weiterführen und die Nachfolgerin ihrer Mutter werden. Ihre Gastauftritte bei "Germany's Next Topmodel" sind bereits vielversprechend.

Ach, was der Name Klum und Mamas Beziehungen nicht alles möglich machen...