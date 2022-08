Leni Klum: Sie kehrt Mama Heidi den Rücken zu! Damit hat niemand gerechnet

Während Leni Klum im letzten Jahr noch mit Mama Heidi die "UNICEF"-Gala besuchte, scheint sie in diesem Jahr ihren Vater und Halbbruder Nathan als Begleitung vorzuziehen. So offenbart die Modeltochter gegenüber "Prominent": "Das war letztes Jahr mein erster Teppich-Auftritt. Und dieses Jahr bin ich das zweite Mal hier und ich bin wirklich glücklich, hier zu sein." Sie ergänzt über ihren Auftritt mit Papa Flavio: "Ich bin hier mit Flavio und Nathan. Sie sind schon drin. Ich habe ein paar Minuten länger gebraucht, um fertig zu werden, aber ich treffe sie gleich drinnen." Hoppla! Ist dies etwa ein indirekter Schlag gegen Mama Heidi? Warum Leni nicht mit dem Klum-Kaulitz-Clan bei der Gala erschien, wollte sie jedenfalls nicht verraten! Wir können also weiterhin gespannt sein ...