"Let‘s Dance" 2025: Dieser "7 vs. Wild"-Star wurde bestätigt!

Die Influencerin und YouTuberin ist unter ihren Fans und Followern besser bekannt als "SelfieSandra" und auch im Fernsehen alles andere als ein Neuling. Sie nahm an der Survival-Reality-Show "7 vs. Wild" teil, und auch, wenn sie dort nicht die vollen 14 Tage durchhielt, blickt sie mit Stolz auf dieses Erlebnis zurück. Aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen musste Sandra frühzeitig die Show verlassen. Sie informierte ihre Fans im Anschluss darüber, dass sie an einer Blasenentzündung gelitten habe, gab sich aber zuversichtlich: "Ich weiß, dass ich es vom Kopf her geschafft hätte, aber manchmal macht einem die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung". Darauf, dass sie trotzdem acht Tage lang durchgehalten hatte – und zwar "nur mit einer Leggings" – könne sie "superstolz" sein. Sicher motiviert sie diese Erfahrung auch für ihr kommendes Abenteuer als Tänzerin. In den kommenden Tagen und Wochen werden auch die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten verkündet werden.