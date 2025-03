"Let’s Dance": Renata Lusin schockt mit Verletzung – (Tanz-)Partner in Erklärungsnot

Von Daniel Hartwich auf die Quetschung angesprochen, redet sich Marc scherzhaft heraus. Er wisse nicht, was Renata und Valentin Lusin nach dem Training treiben, lenkt er den Verdacht auf Renatas Ehemann und somit in die Schmuddelecke. Diese Steilvorlage will sich auch Motsi Mabuse nicht entgehen lassen: "Wow, Valentin, was geht ab?", scherzt sie, bevor sie ihre Bewertung abgibt. Das gesamte Studio verfällt in Gelächter. Valentin Lusin steht allerdings in einer ganz anderen Ecke des Studios und hat keine Gelegenheit, auf den Scherz-Zug aufzuspringen.