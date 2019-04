Let's Dance: Baby-Sensation! Dieses Paar lässt die Bombe platzen

Reddit this

Diese Nachwuchs- sind eine echte Überraschung. Denn bald bekommt die "Let's Dance"-Familie ein Baby....

Valentin und Renata Lusin wollen ein Baby

Schwanger ist allerdings noch niemand. Doch zumindest die Planung steht. Denn Renata und Valentin Lusin sind voll im Baby-Fieber. "Wir möchten auf jeden Fall Familie haben, bald, bald, bald, das werdet ihr dann erfahren", erklärt die Tänzerin gegenüber "Promiflash".

Und sie wird sogar noch konkreter! Denn allzu lange wollen sie nicht mehr warten. "Wir wissen noch nicht wann, aber so in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall passieren", so Renata weiter.

Valentin und Renata Lusin: Seit Jahren ein Traumpaar

Schon seit 14 Jahren sind Valentin und Renata Lusin ein Paar. Seit fünf Jahren sind die beiden verheiratet. Ein Baby würde das Liebesglück perfekt machen.

Aktuell konzentrieren sich aber vor allem Valentin erstmal auf "Let's Dance". Er tanzt mit . Renata ist leider schon raus. Sie stand mit auf dem Parkett.