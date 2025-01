"Let's Dance": Erste Hinweise! Sind diese Profi-Tänzer in Staffel 18 dabei?

Das noch frische Jahr 2025 verspricht spannend zu werden – vor allem in Bereich TV-Shows. Denn in wenigen Tagen startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Auch "Germany's Next Topmodel" geht im Februar in eine neue Runde, gefolgt von "Let's Dance". Wann die RTL-Tanzshow in die 18. Staffel startet, ist noch nicht bekanntgegeben worden. Dafür stehen aber bereits die Kandidaten fest. Nur wie steht es um die Profis? Nun scheinen zumindest die ersten zwei Namen durchgesickert zu sein.