Christina Hänni: "Let's Dance" aus bestätigt? Diese Worte machen hellhörig

Eine neue Aussage von der Influencerin lässt jetzt allerdings aufhorchen. Im Podcast "Don‘t Worry, be Hänni" sprechen Christina und Luca über den neuen Promi-Cast der kommenden Staffel und lassen dabei auch durchblicken, wer ihr Favorit ist. "Die Sportler muss man natürlich immer auf dem Schirm haben. Die haben immer sehr viel Ehrgeiz“, so die Tänzerin. Sie sehe deshalb Fabian Hambüchen (37) als großen Favoriten. Dass sich die Sportlerin in der Hinsicht so deutlich äußert, ist eine Überraschung.