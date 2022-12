"Let's Dance" Ekaterina Leonova: Gefährliche Liebes-Falle

Hasan Kivran lebt am Bosporus und in München. Er war Präsident des Fußballvereins "Türkgücü München" (2015-2020). Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Ein ehemaliges Mitglied bestätigt: "Er ist ein Macho und agierte wie ein Diktator. In der Kabine schrie er die Spieler sogar an."

Das Umfeld von Ekaterina Leonova ist nun in großer Sorge. Denn ihr neuer Lover soll ein Problem damit haben, dass sie in knappen Outfits tanzt. "Hasan ist sehr traditionell, kann schnell eifersüchtig werden. Ich bin gespannt, wie lange Ekat noch bei 'Let’s Dance' mitmachen kann", erzählt ein Bekannter. Das Paar soll aber einen Kompromiss gefunden haben. Sie kann 2023 noch einmal in der TV-Show mitmachen, wenn RTL anfragt. Danach ist dann Schluss – und sie will mit Hasan eine Familie gründen.