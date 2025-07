"Let's Dance"-Gewinner Diego Pooth: Kurzfristige Absage – die Realität holt ihn ein

Ekaterina Leonova (38) gönnt sich gerade eine wohlverdiente Auszeit: Gemeinsam mit ihrem Freund Ilya Viarmenich urlaubt sie in einer traumhaften Luxusvilla in Portugal. Vier Schlafzimmer, stylische Küche, ein riesiger Außenbereich mit Pool – und das alles als Überraschung zum Geburtstag ihres Partners. Die Tänzerin lässt ihre Fans an dem romantischen Getaway teilhaben und wirkt dabei rundum glücklich.