"Let's Dance": Heftige Entlarvung! So läuft es hinter der Kamera wirklich ab

Verletzungen, Frust und freiwillige Ausstiege zeichnen ein anderes Bild von "Let’s Dance". Und auch der ungeheure Druck, der auf den Kandidaten lastet, passt nicht so wirklich zum Image einer familienfreundlichen Unterhaltungsshow. Am Bildschirm zu Hause wird eine verzerrte Realität gezeigt – zu diesem Fazit kommt auch Basile, wie er gegenüber der "Closer" berichtet: Die Show sei für ihn "sehr anstrengend und nervenaufreibend" gewesen, so der 30-Jährige nach seinem Aus in Folge 4.

Er wirbelte mit Profitänzerin Isabel Edvardsson über die Bühne, musste sich vor der strengen Jury behaupten, wurde aber trotzdem nur Elfter. Woran es lag? "Im Nachhinein denke ich mir: Ich hätte nicht parallel weiterarbeiten sollen, weil die Doppelbelastung doch etwas viel wurde. Wir haben bis zu zehn Stunden am Tag trainiert, zwischendurch bin ich immer wieder von Köln nach München geflogen und habe bei Sky moderiert. Es war sehr viel!" Denn die Generalproben für die Tänzer starten bereits am Donnerstag. Von Sonntag bis Mittwoch muss trainiert werden – trotz Vollzeitjob! Basile: "Abends hatte ich teilweise keine Lust mehr, etwas zu essen, ich wollte nur noch schlafen."