Joachim Llambi: Jurywechsel! Jetzt ist es offiziell

In den Liveshows von "DSDS" sitzen dieses Jahr wechselnde Gastjuroren neben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad. In der ersten Sendung nahm Thomas Anders die Nachwuchssänger unter die Lupe, danach nahm Sarah Engels am Jurypult Platz. Für die 3. und 4. Liveshow hat RTL jetzt niemand Geringeren als Joachim LLambi engagiert. "Llambi bleibt Llambi! Der wird sich nicht verbiegen um nett zu sein", kündigt er bereits im Interview mit RTL an. "Ich werde natürlich drauf achten: Wie ist die Performance? Wie ist das Auftreten? Wie bewegen sich die Sängerinnen und Sänger?" Mit Samthandschuhen werden also auch die "DSDS"-Kandidaten nicht angefasst...

