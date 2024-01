Let's Dance: Insiderinfos! Steht der Gewinner bereits fest?

Wer Mark noch gefährlich werden könnte? "Man kann das im Vorfeld nie sagen. Das sieht man erst nach den ersten paar Wochen", so René. "Es gibt Kandidaten, die man noch gar nicht auf dem Zettel hat, dann aber total abliefern." Wie Julia Beautx (24), die im Laufe der Staffel immer besser wurde und am Ende den zweiten Platz belegte. Es bleibt also spannend, wer dieses Mal die Nase vorne hat...