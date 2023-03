"Let's Dance": Ist das der wahre Grund für den großen Partnertausch?

Vor einigen Wochen wurden öffentlich, dass Sharon Battiste wohl nicht so ganz zufrieden mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc ist: Der Streit soll sogar so heftig eskaliert sein, dass es anschließend eine Krisensitzung gegeben und die Ex-Bachelorette sogar einen neuen Partner gefordert haben soll. Grund für den Zoff soll eine Hautkrankheit von Christian gewesen sein, die zwar behandelt worden war, trotzdem habe sich Sharon "nicht sicher gefühlt". Zudem habe sie sich über seinen Schweißgeruch beschwert. Ein Partnertausch wurde von Seiten der Produktion allerdings abgelehnt, mit den Worten, "das sei hier kein Wunschkonzert". Oder doch?

In der kommenden Liveshow von "Let's Dance" wird Christian Polanc mit Anna Ermakova auf dem Parkett stehen, Sharon tanzt mit Valentin Lusin. Ob das allerdings der wahre Grund für den großen Partnertausch ist, oder sie sich lediglich an der amerikanischen Version der Tanzshow "Dancing with the Stars" orientiert haben, die den sogenannten "Partner Switch-Up" bereits seit einigen Jahren machen, ist nicht klar...

Letzte "Let's Dance"-Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel streamen.*

Auch interessant:

Doppel-Ausstieg bei "Let's Dance"? Im Video erfahrt ihr mehr: