"Let's Dance": Peinlicher Fehler! Fans lachen über RTL

Dumm nur, dass das Social-Media-Team des offiziellen "Let's Dance"-Kanals offenbar in seiner Euphorie jemand ganz anderes im Kopf hatte. Denn statt in dem Video ein Bild von "Creed"-Schauspieler Michael B. Jordan einzublenden, verirrte sich das Antlitz von Basketball-Legende Michael J. Jordan (62) in die Aufnahme.

Dieser Fehler ist natürlich auch den Fans nicht entgangen. Sie spotten in den Kommentaren über die fiese Panne. "Michael B. Jordan, würde ich nochmal bei Google eingeben", witzelt unter anderem eine Followerin.