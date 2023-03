Let's Dance: Schock für die Zuschauer! Doppel-Ausstieg aus der Show?

Nun wissen wir den Grund dafür: Victoria hat sich von ihrem Mann, dem Immobilieninvestor Werner Mürz, getrennt. Er war ihre große Liebe, mit ihm sollte sich ihr Baby-Traum erfüllen – aber ihre ehrgeizigen Ziele waren wohl zu viel für die Beziehung.

Jetzt ist die Befürchtung groß, dass Vici aus lauter Liebeskummer bei "Let’s Dance" die Brocken hinschmeißen könnte. Soweit die Katastrophe, Teil eins. Ein Herzschmerz ganz anderer Art beschäftigt indes Motsi. Sie ist an den Grenzen ihrer Kraft angelangt. Die Tanzschule, die Shows in England und Deutschland, die Familie. Das wird ihr alles zuviel. "Es gibt große Zeitabschnitte, in denen man nur denkt: Das ist unmöglich – oh, das ist unmöglich", klagt sie.