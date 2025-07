"Let's Dance"-Star im Babyglück: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Bei "Let’s Dance" begeisterte Lulu Lewe mit tänzerischem Talent, Charme und Energie an der Seite von Profitänzer Massimo Sinató. Woche für Woche tanzte sie sich in die Herzen der Zuschauer – und schließlich bis ins Halbfinale der beliebten RTL-Show. Auch wenn der Pokal an andere ging, war die Show für Lulu ein großer Erfolg.