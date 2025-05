"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse: Harte Kritik gegen Kollegen – "Sorge dafür, dass er rausfliegt"

Doch bereits in der vierten Folge kam es zu Spannungen: Wayne Carpendale entschied sich entgegen der vorherigen Absprachen, nicht Janin Ullmann (43), sondern Joachim Llambi (60) zu eliminieren. Diese unerwartete Entscheidung führte zu Misstrauen innerhalb der Gruppe und brachte Carpendale in die Schusslinie seiner Mitstreiter. Motsi Mabuse reagierte auf Waynes Alleingang mit deutlicher Kritik. "Ich habe kein Vertrauen mehr zu Wayne. Er ist nicht zu retten", erklärte die Tänzerin bei einem geheimen Treffen. Anschließend kündigte sie an: "Wenn das das Letzte ist, was ich in dieser Show mache – ich sorge dafür, dass er rausfliegt!"