Leyla Lahouar: "Let's Dance"-Abbruch? "Rippe gebrochen oder geprellt"

"Ich glaube, ich habe irgendwie meine Rippe gebrochen oder geprellt. Am Freitag, als wir Backstage die Hebefigur geübt haben", erzählt Leyla. Sie habe sich in dem Moment "ganz komisch festgehalten". "Seitdem habe ich so harte Schmerzen, wenn ich ganz tief einatme oder mich hinlege. Das sind solche Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist richtig, richtig, richtig schlimm", klagt sie.

Trotzdem wolle die gebürtige Bad Homburgerin das "Let's Dance"-Training nicht abbrechen. "Ich werde tanzen und ich werde trainieren, aber es tut so weh", so Leyla. "Ich kriege einfach nur die Krise. (...) Es fühlt sich die ganze Zeit an, wie ein Stich", erklärt sie. "Es wird auch von Tag zu Tag schlimmer." Auweia!