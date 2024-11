Leyla Lahouar: "Vor euch kann man nichts verstecken!" Sie zeigt ihr Bäuchlein

Immer wieder munkeln die Fans, dass Leyla einen kleinen Babybauch versteckt. "Ihr seid aber auch Füchse. Vor euch kann man nichts verstecken - nicht mal, wenn man Oversize trägt und alles dafür macht, dass ihr es nicht merkt", teasert Leyla in einem Tik Tok-Video an und streichelt dabei liebevoll ihr "Bäuchlein". "Jemand hat geschrieben, sie ist schwanger. Was ist denn da los am Bäuchlein? Schauen wir mal..." Ihre herrlich ehrliche Antwort: "Einfach nur ne Wampe! Und jemand, der Essen liebt und Sport hasst!"