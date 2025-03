Leyla Lahouar: Wendung bei "Let's Dance"! Damit hat keiner gerechnet

Eigentlich lässt Leyla Lahouar (28) sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Bei "Let's Dance" stößt die dunkelhaarige Schönheit jedoch immer wieder an ihre Grenzen. Besonders die harte Kritik der Zuschauer geht nicht spurlos an ihr vorbei. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie bereits ordentlich Dampf abgelassen und ihren Hatern eine klare Ansage gemacht: "Wie wäre es denn, wenn wir mal tauschen? Und ihr euch da jeden Tag hinstellt und neun Stunden lang trainiert? Statt auf der Couch zu sitzen und irgendwelche komischen Kommentare zu verfassen?" Zum Glück hat sich das Blatt mittlerweile gewendet und Leyla darf sich nun doch noch über den Support ihrer Fans freuen. Doch was ist passiert?