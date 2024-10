Leyla Lahouar: War ihr Promi BB-Sieg ein abgekartetes Spiel?

"100 pro Inszenierung vom Sender", ist in den Kommentaren zu lesen. "Kim Virginia hat genau das geleaked. Ihr habt von Anfang an besprochen, dass Layla gewinnt und, dass der Heiratsantrag kurz vor dem Finale stattfinden soll. Da frage ich mich, wozu die Anrufe gut sind", schreibt ein weiterer User. Ein anderer spekuliert, dass der Antrag und Leylas Sieg von "Promi BB" geplant waren, um im Anschluss eine Dokusoap mit Mike und Leyla zu machen. "So eine Fake-Show ist unterirdisch", ist außerdem zu lesen.