Leyla Lahouar: Fake-Vorwürfe nach "Promi BB"-Sieg! Jetzt packt Leyla aus

Auf Instagram ging sie auch auf die Frage ein, ob sie künftig noch Kontakt zu Personen aus dem Container haben werde. In ihrer Antwort wird deutlich, dass sie von einigen wohl sehr enttäuscht ist. "Ich habe schon bei 3 / 4 Leuten gedacht, man könnte danach noch Kontakt haben. Aber nachdem, was ich alles jetzt mitbekommen habe im Nachhinein, hat sich das glaube ich erledigt." Was genau ihr so bitter aufgestoßen ist, lässt sie jedoch offen.