Leyla Lahouar & Mike Heiter: Süße Beichte! Große Pläne nach dem "Let's Dance"-Aus

Kennengelernt haben sich die beiden Reality-Stars 2024 im Dschungelcamp, nun soll ihr Liebesmärchen mit dem Ja-Wort besiegelt werden. Am 30. August wollen sie an der traumhaften Amalfiküste (Italien) ihre Hochzeit feiern – romantischer geht es kaum! Und ihre Fans können hautnah dabei sein. Eine vierteilige Doku-Soap für "Bildplus" begleitet die beiden bei den Vorbereitungen. Von der Verlobungsfeier über die Brautkleidsuche bis hin zu den Junggesellenabschieden – alles wird gezeigt. Die Trauung selbst wird sogar per Livestream übertragen.