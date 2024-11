Mike Heiter & Leyla Lahouar: Baby-News! Er macht eine süße Verkündung

Es ist noch nicht mal ein Jahr her, dass Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) sich im "Dschungelcamp" kennen und lieben gelernt haben. Kurz nach dem Dreh in Australien wurden die beiden ein Paar. "Mit ihr an meiner Seite bin ich noch mehr am Glänzen, noch mehr am Scheinen. Sie bringt mich auf ein neues Level", schwärmte er kürzlich. Im "Promi Big Brother"-Container machte Mike Leyla sogar einen romantischen Antrag. Folgt vor der Hochzeit das erste gemeinsame Baby?