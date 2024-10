Elena Miras: Nach Leyla Lahouars "Promi BB"-Sieg! Jetzt will sie auspacken

Es war die wohl härteste TV-Show für Elena Miras (32). Bei "Promi Big Brother" 2024 kam sie als Überraschungskandidatin etwas verspätet in den Container und traf dort ausgerechnet auf ihren Ex Mike Heiter (32) und dessen neue Freundin Leyla Lahouar (28). Die Stimmung war angespannt. Zwar versuchten die Eltern einer Tochter ihre Differenzen zu überspielen, doch am Ende brachte möglicherweise genau das Elena an ihre Grenzen. Sie brach zusammen und musste aus gesundheitlichen Gründen den Container vorzeitig verlassen.

Nach dem Auszug hatten Leyla und Mike freie (Liebes-)Bahn. Es gipfelte sogar in einem von "Big Brother" initiierten Heiratsantrag, ehe Leyla auch noch als Siegerin der Staffel hervorging. Für Elena Miras ein herber Schlag. Sie ist mittlerweile überzeugt zu wissen, was hinter ihrem Aus in der Show wirklich steckt und rechnet nach Leylas Sieg mit der Sat.1-Sendung ab.