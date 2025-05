Leyla Lahouar: Wird ihr DIESE Frau gefährlich?

Durchaus denkbar! Die schöne Single Lady würde bekanntlich alles dafür tun, um berühmt zu werden – auch ein vergebener Z-Promi wäre für sie womöglich kein Tabu. Leyla sollte ihren Gatten in spe also besser im Blick behalten, immerhin passt Vanessa absolut in Mikes Beuteschema, sieht aus wie eine Mischung aus seinen Ex Elena Miras, Laura Morante und Leyla selbst! Wäre also besser, wenn Mike jetzt ganz brav wäre.